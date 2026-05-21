21 мая, 16:53

Политика

Путин назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности страны. Об этом заявил Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

"Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", – сказал президент.

Он уточнил, что 21 мая Россия и Белоруссия проводят первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

В рамках учений предстоит отработать широкий спектр задач, в первую очередь действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Белоруссии. Кроме того, указал глава государства, будут произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет.

В учениях по подготовке к применению ядерных сил участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа.

На тренировках в Белоруссии российские военные отработали приведение частей ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. В свою очередь, Воздушно-космические силы ВС РФ провели учения с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения в Белоруссии

