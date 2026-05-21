Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:43

Политика

Экс-замминистра энергетики Милов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Фото: ТАСС/Максим Шеметов (Владимир Милов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, указано на сайте ведомства.

Там уточняется, что внесенный в список Милов родился в Кемерове 18 июня 1972 года, что соответствует данным бывшего чиновника. Какой-либо информации о причинах его признания террористом и экстремистом не приводится.

Милов был признан иностранным агентом еще в мае 2022 года. В июне того же года его внесли в базу разыскиваемых лиц МВД РФ. В 2023 году СК просил суд заочно арестовать его по делу о фейках против Вооруженных сил России (ВС РФ).

Позже Басманный суд Москвы признал Милова виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании ВС РФ, заочно приговорив его к 8 годам колонии. Отбывать наказание политик будет в колонии общего режима. Срок его заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции.

Уже в 2024 году МВД вновь объявило Милова в розыск.

Читайте также


политика

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика