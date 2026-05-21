21 мая, 17:23

Общество

Владимир Путин вручил певцу Юрию Антонову орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Певец и композитор Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду ему вручил Владимир Путин в Кремле.

Артист был приставлен к награде за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность.

Ранее президент присвоил звание народного артиста России поэтессе, заслуженному деятелю искусств Ларисе Рубальской. Кроме того, глава государства наградил орденом Александра Невского художника Никаса Сафронова за вклад в развитие российской культуры и искусства.

До этого Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" худрука Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова. Также композитор Максим Дунаевский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

