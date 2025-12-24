Путин вручил госнаграды Захаровой, Михалкову, Антонову и Канделаки в Кремле

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, кинорежиссеру Никите Михалкову, музыканту Юрию Антонову и телеведущей Тине Канделаки.

Михалкову президент РФ вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного. Гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков были удостоены званий Героя труда РФ.

Орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получили Антонов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени была удостоена бывший главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Также ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени были удостоены президент "Союза армян России" Ара Абрамян, гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов, народный артист РФ Евгений Князев и телеведущий Владимир Соловьев.

Захарова, музыкант Денис Мацуев, директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Елена Голухова и советский хоккеист Владимир Мышкин получили ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Путин также наградил орденом Александра Невского замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки. Ордена Почета российский лидер вручил гендиректору "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлане Чупшевой, народному артисту РФ Игорю Угольникову и исполнительному директору "Фармстандарта" Виктору Харитонину. Ордена Дружбы была удостоена гендиректор "Российского экспортного центра" Вероника Никишина.

Кроме того, во время церемонии отметили заслуги председателя совета директоров, президента "Русской Медиагруппы" Сергея Бунина, народного артиста РФ Сергея Маковецкого и народного архитектора РФ Николая Шумакова – они получили ордена "За заслуги в культуре и искусстве".

В свою очередь, учитель участника спецоперации, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина – Елена Заводова, а также учитель кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко – Александра Коликова были награждены знаком отличия "За наставничество".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова была удостоена звания "Заслуженный врач РФ", оперный певец Ильдар Абдразаков – звания "Народный артист РФ", артистка Елена Киселева – звания "Заслуженный артист РФ", а президент "Федеральной палаты адвокатов РФ" Светлана Володина – звания "Заслуженный юрист РФ".

Ранее в Мраморном зале столичной мэрии Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды РФ и награды города. Во время церемонии мэр обратил внимание, что десятки тысяч москвичей в настоящее время борются в зоне СВО, еще десятки тысяч – работают на предприятиях ВПК. По его словам, над экономикой продолжают работать миллионы горожан.