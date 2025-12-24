Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 19:29

Политика

Путин вручил госнаграды Захаровой, Михалкову, Антонову и Канделаки в Кремле

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, кинорежиссеру Никите Михалкову, музыканту Юрию Антонову и телеведущей Тине Канделаки.

Михалкову президент РФ вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного. Гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков были удостоены званий Героя труда РФ.

Орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получили Антонов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени была удостоена бывший главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Также ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени были удостоены президент "Союза армян России" Ара Абрамян, гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов, народный артист РФ Евгений Князев и телеведущий Владимир Соловьев.

Захарова, музыкант Денис Мацуев, директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Елена Голухова и советский хоккеист Владимир Мышкин получили ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Путин также наградил орденом Александра Невского замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки. Ордена Почета российский лидер вручил гендиректору "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлане Чупшевой, народному артисту РФ Игорю Угольникову и исполнительному директору "Фармстандарта" Виктору Харитонину. Ордена Дружбы была удостоена гендиректор "Российского экспортного центра" Вероника Никишина.

Кроме того, во время церемонии отметили заслуги председателя совета директоров, президента "Русской Медиагруппы" Сергея Бунина, народного артиста РФ Сергея Маковецкого и народного архитектора РФ Николая Шумакова – они получили ордена "За заслуги в культуре и искусстве".

В свою очередь, учитель участника спецоперации, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина – Елена Заводова, а также учитель кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко – Александра Коликова были награждены знаком отличия "За наставничество".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова была удостоена звания "Заслуженный врач РФ", оперный певец Ильдар Абдразаков – звания "Народный артист РФ", артистка Елена Киселева – звания "Заслуженный артист РФ", а президент "Федеральной палаты адвокатов РФ" Светлана Володина – звания "Заслуженный юрист РФ".

Ранее в Мраморном зале столичной мэрии Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды РФ и награды города. Во время церемонии мэр обратил внимание, что десятки тысяч москвичей в настоящее время борются в зоне СВО, еще десятки тысяч – работают на предприятиях ВПК. По его словам, над экономикой продолжают работать миллионы горожан.

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика