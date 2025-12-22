Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Нового года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды РФ и награды города. Торжественная церемония состоялась в Мраморном зале столичной мэрии.

"Благодаря вашему труду, умению, таланту развивается наш замечательный город, наша страна, и это очень важно всегда, особенно сегодня, когда наша страна сражается за свою независимость, выдерживает экономическое давление, преодолевает большие сложности", – сказал мэр, поздравив присутствующих с наступающим Новым годом.

В ходе церемонии Собянин отметил, что сейчас десятки тысяч москвичей борются в зоне СВО, еще десятки тысяч – работают на предприятиях ВПК. Миллионы горожан продолжают работать над экономикой.

Глава города также подчеркнул, что Москва продолжает активно развиваться. Строятся дороги и метро, в этом году возведены десятки школ, больниц, поликлиник и детских садов.

"Мы продолжаем развивать промышленность Москвы, инвестировать в будущее города. И все это создает уверенность в завтрашнем дне, что Москва по-прежнему будет драйвером развития нашей страны, основой его могущества. И все это благодаря вам, замечательные мои друзья", – заключил мэр.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что Собянин вручает госнаграды от имени и по поручению Владимира Путина. В числе наград – орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль ордена "Родительская слава" и другие. Также москвичи удостоены почетных званий, грамот и благодарностей президента России.

Кроме того, горожане были отмечены знаками отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве" L лет и XL лет и удостоены рядом почетных званий, в том числе, "Почетный работник куль­туры города Москвы", "Почет­ный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", "Почетный работник физической культуры города Москвы" и другие.

Ранее в зоне СВО состоялось награждение от имени мэра Москвы мобилизованных и служащих по контракту бойцов. Особо отличившимся офицерам и рядовым были вручены благодарности, почетные грамоты и ценные памятные подарки. В ходе церемонии отметили храбрость награжденных, а также то, что они являются истинными патриотами Родины.

