Почти 700 крыш жилых домов капитально отремонтировали в столице в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

680 крыш многоквартирных домов были капитально отремонтированы в Москве в прошлом году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, около 350 обновленных кровель – это плоские наплавляемые крыши, а более 300 – металлические скатные. В ходе работ специалисты столичного комплекса городского хозяйства полностью заменили их покрытие, отремонтировали ограждения, стыки плит, а также места примыкания кровли к карнизам и фронтонам.

Бирюков отметил, что больше всего крыш обновили в Северном, Восточном и Центральном административных округах. Заммэра добавил, что ремонтировать плоские крыши можно было только при плюсовых температурах.

Для начала специалисты снимают устаревшую гидроизоляцию и слои рубероида, под которыми расположена армированная пескобетонная стяжка. При необходимости ее либо полностью меняют, либо частично отливают заново. После этого сверху укладывается полимерно-битумный материал, благодаря которому кровля может выдерживать сильные перепады температур.

Ремонт скатных металлических крыш может проводиться в течение всего года. Непригодное покрытие заменяет оцинкованный металл. Также утепляется покрытие чердака, благодаря чему возрастает энергоэффективность дома.

Программа капитального ремонта Москвы является одной из самых масштабных в мире, подчеркнул Бирюков. В нее вошло свыше 30 тысяч зданий, общая площадь которых составляет более 300 миллионов квадратных метров. С 2015 года в городе отремонтировали уже свыше 8 крыш многоквартирных домов.

Также в 2025 году в столице обновили более 800 фасадов жилых домов. Для каждого типа фасада применялась специальная технология, которая дает возможность в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания. Самые масштабные работы провели в Центральном, Восточном и Северном административных округах

