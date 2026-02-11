Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 13:16

Город

Почти 700 крыш жилых домов капитально отремонтировали в столице в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

680 крыш многоквартирных домов были капитально отремонтированы в Москве в прошлом году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, около 350 обновленных кровель – это плоские наплавляемые крыши, а более 300 – металлические скатные. В ходе работ специалисты столичного комплекса городского хозяйства полностью заменили их покрытие, отремонтировали ограждения, стыки плит, а также места примыкания кровли к карнизам и фронтонам.

Бирюков отметил, что больше всего крыш обновили в Северном, Восточном и Центральном административных округах. Заммэра добавил, что ремонтировать плоские крыши можно было только при плюсовых температурах.

Для начала специалисты снимают устаревшую гидроизоляцию и слои рубероида, под которыми расположена армированная пескобетонная стяжка. При необходимости ее либо полностью меняют, либо частично отливают заново. После этого сверху укладывается полимерно-битумный материал, благодаря которому кровля может выдерживать сильные перепады температур.

Ремонт скатных металлических крыш может проводиться в течение всего года. Непригодное покрытие заменяет оцинкованный металл. Также утепляется покрытие чердака, благодаря чему возрастает энергоэффективность дома.

Программа капитального ремонта Москвы является одной из самых масштабных в мире, подчеркнул Бирюков. В нее вошло свыше 30 тысяч зданий, общая площадь которых составляет более 300 миллионов квадратных метров. С 2015 года в городе отремонтировали уже свыше 8 крыш многоквартирных домов.

Также в 2025 году в столице обновили более 800 фасадов жилых домов. Для каждого типа фасада применялась специальная технология, которая дает возможность в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания. Самые масштабные работы провели в Центральном, Восточном и Северном административных округах

Читайте также


городЖКХ

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика