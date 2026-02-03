Форма поиска по сайту

03 февраля, 09:27

Город

Более 5,5 тыс лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 5,5 тысячи лифтов заменят специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Больше всего новых подъемников установят в Юго-Западном административном округе – 816. Еще 764 и 672 появятся в Южном и Восточном округах соответственно.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов", – напомнил вице-мэр.

Особое внимание в таких работах уделяется соблюдению сроков эксплуатации лифтов, поскольку подобное оборудование относится к категории повышенной опасности и требует регулярных проверок, а также своевременной замены.

В частности, с 2018 года подъемники в домах, обслуживаемых региональным оператором, меняются строго через 25 лет службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. При этом, если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов.

Бирюков также отметил, что для замены используется отечественное оборудование, полностью соответствующее современным требованиям безопасности и комфорта.

Ранее сообщалось, что специалисты КГХ приступили к выполнению капитального ремонта жилых домов в рамках программы на 2026 год в конце января. Программа охватывает около 30 тысяч домов площадью более 300 миллионов квадратных метров.

Работы в зимний период включают ремонт электроснабжения, газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвалов, мусоропроводов и подъездов. Фасады и кровли, в свою очередь, обновляют после установления положительных температур.

