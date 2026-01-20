Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 17:27

Город

В Москве стартовал ремонт многоквартирных домов по графику 2026 года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали выполнение капитального ремонта жилых домов в рамках программы на 2026 год, следуя утвержденному графику. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает портал мэра и правительства столицы.

"Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров", – рассказал вице-мэр.

Для каждого здания перечень работ определяется индивидуально, с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В зимний период выполняются работы, не зависящие от температуры воздуха и не затрагивающие коммуникации во время отопительного сезона. К ним относится ремонт систем электроснабжения, газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвалов, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских кровель начнется после установления стабильных положительных температур.

Особое внимание уделяется соблюдению сроков эксплуатации лифтов – оборудования повышенной опасности, требующего регулярных проверок и своевременной замены.

Отмечается, что с 2018 года в домах, находящихся на счете регионального оператора, лифты меняются строго по истечении 25-летнего срока службы.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году провели капремонт в 31 многоквартирном доме, расположенном на ранее благоустроенных улицах в центре города. Например, капремонт был завершен в доме № 5 по Марксистской улице. Там обновили отмостку, цоколь и подъезды здания, а также починили фасад по методу "мокрый фасад".

