Орбан обвинил Евросоюз в подготовке к войне

Евросоюз готовится к крупной войне в контексте конфликта на Украине. Страны объединения активно переключаются на военную экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на "Марше мира" в Будапеште.

"Они (страны ЕС. – Прим. ред.) не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат. Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет", – приводит РИА Новости слова Орбана.

Премьер добавил, что Венгрия останется "островом безопасности и спокойствия" в таких неспокойных и нестабильных мировых условиях.

Ранее СМИ сообщали о том, что европейские государства предложили Украине продлить конфликт с Россией еще на несколько лет, пообещав взамен финансовую поддержку.

При этом президент Украины Владимир Зеленский под давлением западных партнеров поручил разработать сценарий, предусматривающий перенос президентских выборов в стране на неопределенный срок.