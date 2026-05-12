Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:34

Спорт

Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Фото: Getty Images/David Ramos

Россиянин Карен Хачанов прошел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, победив хорвата Дино Прижмича. Игра завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2).

Хачанов был посеян под 13-м номером. Прижмич пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

В четвертьфинале россиянину предстоит сыграть со спортсменом из Норвегии Каспером Руудом.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Она победила американку Хейли Баптист. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Читайте также


спорт

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика