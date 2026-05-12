Путин: дальность ракеты "Сармат" может составлять свыше 35 тысяч километров

Дальность применения ракетного комплекса "Сармат" может составлять свыше 35 тысяч километров, заявил Владимир Путин во время принятия с докладом командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.

По словам президента, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Вместе с тем в два раза улучшены характеристики по точности – комплекс может преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны (ПРО).

Путин уточнил, что "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года. Также он обратил внимание на работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник" – они находятся на завершающей стадии.

"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается", – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава государства напомнил, что ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", поставленный на боевое дежурство с 2025 года, может быть оснащен ядерными боеголовками.

"Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории", – добавил президент.

Путин указал, что в России созданы перспективные ракетные комплексы, которые не имеют мировых аналогов. Он уточнил, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета".

Тогда в стране были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов и обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем ПРО.

РВСН 12 мая провели успешный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Каракаев отметил, что по боевым возможностям снаряд превосходит своего предшественника – ракету "Воевода".

Главные преимущества "Сармата" – дальность полета, грузоподъемность, скорость подготовки к запуску, а также наличие средств противодействия, которые обеспечивают надежное преодоление как текущих, так и будущих систем ПРО.