Иран впервые применил ракету Haj-Qasem в ходе ударов по Израилю и США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые применил баллистическую ракету средней дальности Haj-Qasem в ходе ударов по Израилю и США. Об этом сообщили в пресс-службе формирования.

Ракету назвали в честь командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани, который был убит в 2020 году американской стороной.

Впервые Haj-Qasem представили в том же году. Дальность ракеты составляет около 1,4 тысячи километров, а масса ее боевой части – 500 килограммов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркивал, что каких-либо конкретных инициатив по прекращению конфликта пока нет. Тем не менее Тегеран будет приветствовать предложение, которое приведет к справедливому окончанию боевых действий.