Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Эта авиагавань и Шереметьево отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. К настоящему моменту ограничения сняты и во втором аэропорту. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Поводом для корректировки работы авиагаваней послужили попытки украинских БПЛА атаковать Москву во вторник, 5 мая. Всего на подлете к столице сбито 19 дронов.

Кроме того, по соображениям безопасности не обслуживают рейсы авиагавани Геленджика, Калуги, Костромы и Череповца.