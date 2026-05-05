05 мая, 16:14

Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что данные меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим также возможны корректировки в расписании рейсов.

Кроме того, ограничения действуют в столичном аэропорту Внуково. Там временно не принимают и не выпускают самолеты. Также по соображениям безопасности не обслуживают рейсы авиагавани Геленджика, Калуги, Костромы и Череповца.

Ограничения на работу ряда аэропортов России начали действовать на фоне попыток украинских БПЛА атаковать Москву во вторник, 5 мая. В общей сложности на подлете к столице было сбито 13 дронов.

