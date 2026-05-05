Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 16:50

Шоу-бизнес

Актер Том Холланд рассказал, что вместе с Зендеей занимается вязанием

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Актер Том Холланд рассказал о хобби, которое помогает ему и его возлюбленной Зендее расслабляться после работы. Об этом он сообщил в беседе с олимпийским чемпионом Томом Дейли во время второго ежегодного фестиваля Bero Padel Classic в Лос-Анджелесе, передает People.

Холланд получил от журналиста подарок – вязанный крючком держатель для банки безалкогольного пива, который был сделан в виде паутины. Холланд оценил презент и заявил, что вместе с Зендеей тоже вяжет крючком.

По словам актера, ему очень нравится это занятие, так как оно позволяет "отключить мозг" после тяжелого дня.

"Я не могу делать что-то еще параллельно – нужно полностью сосредоточиться", – добавил Холланд.

Зендея и Холланд познакомились на съемках первой части "Человека-паука", премьера которой состоялась в 2017 году. В 2026 году бывший стилист девушки Лоу Роуч сообщил, что пара якобы тайно поженилась. Он утверждал, что его слова являются правдой. Позднее мать Зендеи Клэр Стормер опровергла слухи о состоявшейся свадьбе, назвав их смешными.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика