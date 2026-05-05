Актер Том Холланд рассказал, что вместе с Зендеей занимается вязанием

Актер Том Холланд рассказал о хобби, которое помогает ему и его возлюбленной Зендее расслабляться после работы. Об этом он сообщил в беседе с олимпийским чемпионом Томом Дейли во время второго ежегодного фестиваля Bero Padel Classic в Лос-Анджелесе, передает People.

Холланд получил от журналиста подарок – вязанный крючком держатель для банки безалкогольного пива, который был сделан в виде паутины. Холланд оценил презент и заявил, что вместе с Зендеей тоже вяжет крючком.

По словам актера, ему очень нравится это занятие, так как оно позволяет "отключить мозг" после тяжелого дня.

"Я не могу делать что-то еще параллельно – нужно полностью сосредоточиться", – добавил Холланд.

Зендея и Холланд познакомились на съемках первой части "Человека-паука", премьера которой состоялась в 2017 году. В 2026 году бывший стилист девушки Лоу Роуч сообщил, что пара якобы тайно поженилась. Он утверждал, что его слова являются правдой. Позднее мать Зендеи Клэр Стормер опровергла слухи о состоявшейся свадьбе, назвав их смешными.

