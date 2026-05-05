Макрон заявил, что Армения больше не нуждается в покровительстве РФ

Фото: Getty Images/Anadolu/Costas Baltas

Армения больше не находится под "покровительством" России и не нуждается в нем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на форуме "Ереванский диалог", видеозапись которого размещена на YouTube-канале мероприятия.

"Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. <...> Это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли", – сказал Макрон.

Кроме того, французский лидер обвинил Москву в том, что она якобы бросила Ереван. Также Макрон поддержал демократический путь, на который Армения встала с приходом к власти премьера Никола Пашиняна.

До этого Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли страна из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для возможного вступления в Евросоюз. Премьер Армении тогда лишь указал на важность транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, а также свободного перемещения грузов и торговли.

