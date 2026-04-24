Владимир Путин пожелал армянскому народу благополучия и процветания в приветственном послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян.

Президент отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений.

"Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир", – говорится в послании российского лидера.

Как отметил глава государства, последствия произошедшего показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия. Он выразил уверенность в том, что граждане Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.

Путин также добавил, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания. Международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное никогда не повторилось.

Ранее Армения и Россия договорились о выполнении достигнутых соглашений в области военно-технического сотрудничества. Решение было принято в рамках переговоров, прошедших в Москве 1 апреля.

В рамках консультаций Путин и премьер-министр республики Никол Пашинян в том числе обсудили текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, стратегического партнерства и союзничества.