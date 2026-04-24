24 апреля, 12:11

Путин пожелал армянскому народу благополучия и процветания

Владимир Путин пожелал армянскому народу благополучия и процветания в приветственном послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян.

Президент отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений.

"Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир", – говорится в послании российского лидера.

Как отметил глава государства, последствия произошедшего показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия. Он выразил уверенность в том, что граждане Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.

Путин также добавил, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания. Международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное никогда не повторилось.

Ранее Армения и Россия договорились о выполнении достигнутых соглашений в области военно-технического сотрудничества. Решение было принято в рамках переговоров, прошедших в Москве 1 апреля.

В рамках консультаций Путин и премьер-министр республики Никол Пашинян в том числе обсудили текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

