Армения и РФ договорились реализовать соглашения в военно-технической сфере

Армения и Россия договорились о выполнении ранее достигнутых соглашений в области военно-технического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он уточнил, что данное решение было принято в рамках переговоров, прошедших в Москве 1 апреля.

"У нас есть и было военно-техническое сотрудничество (с Россией. – Прим. ред.), которое на какое-то время существенно приостанавливалось или сокращалось, и да, у нас есть договоренность о реализации ранее достигнутых соглашений", – цитирует политика ТАСС.

В рамках консультаций Владимир Путин и Пашинян в том числе обсудили текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Глава государства выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, при этом решение останется за Ереваном. Президент также напомнил, что некоторые из политиков сейчас находятся в местах лишения свободы.