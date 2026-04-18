18 апреля, 12:58
Армения и РФ договорились реализовать соглашения в военно-технической сфере
Фото: 123RF.com/mermolenko
Армения и Россия договорились о выполнении ранее достигнутых соглашений в области военно-технического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он уточнил, что данное решение было принято в рамках переговоров, прошедших в Москве 1 апреля.
"У нас есть и было военно-техническое сотрудничество (с Россией. – Прим. ред.), которое на какое-то время существенно приостанавливалось или сокращалось, и да, у нас есть договоренность о реализации ранее достигнутых соглашений", – цитирует политика ТАСС.
В рамках консультаций Владимир Путин и Пашинян в том числе обсудили текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Глава государства выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, при этом решение останется за Ереваном. Президент также напомнил, что некоторые из политиков сейчас находятся в местах лишения свободы.