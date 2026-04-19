19 апреля, 18:56

Общество

Снег и заморозки ожидаются в Московском регионе предстоящей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег и заморозки до минус 3 градусов придут в Московский регион ночью 20 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Предстоящей ночью возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха в столице составит от нуля до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов", – говорится в сообщении.

Днем 20 апреля в регионе могут быть небольшие осадки. Температура поднимется до 5–7 градусов. При этом северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду и местами с порывами до 15 метров в секунду.

Кроме того, в ночные часы может образоваться гололедица.

20 апреля в столице может сформироваться снежный покров высотой около 1 сантиметра. В этот день циклон начнет отступать, однако теплее не станет.

На фоне возможного образования гололедицы в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 09:00 понедельника, 20-го числа.

