В Госдуме поддержали создание регистра вакцинированных россиян

14 апреля, 18:48

Список привитых: зачем нужен федеральный регистр вакцинированных россиян

В России планируется создание единого регистра привитых и отказавшихся от вакцинации жителей страны, сообщили в Минздраве. На что нацелена инициатива и в чем ее польза, разбиралась Москва 24.

Без негативных последствий

В Минздраве РФ планируют создать федеральный регистр сведений о вакцинации, который позволит анализировать эффективность профилактических мероприятий и работу регионов в этом направлении. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, разработанном ведомством.

В регистр войдут сведения о лицах, получивших прививки по национальному календарю и календарю по эпидемическим показаниям, поствакцинальных осложнениях, медицинских противопоказаниях, отказах от вакцинации и планируемых прививках.

Данные о профилактических прививках будут доступны гражданину в личном кабинете на портале госуслуг и в тех медорганизациях, где он получал медицинскую помощь. Для остальных пользователей регистра, например Минздрава России, доступ будет только к обобщенной обезличенной информации. Информация граждан о вакцинации будет надежно защищена.
из документа Минздрава РФ

В пресс-службе ведомства уточнили "Коммерсанту", что сведения из регистра будут использованы "при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации". Попадание туда не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 24 апреля, а в случае ее одобрения регистр запустят 1 сентября 2028 года.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 подчеркнул широкое значение инициативы.

"Речь идет не только о тех, кто отказался от вакцинации: в регистр вносятся все данные о прививках, которые проводятся в рамках национального календаря, с учетом персонального допуска", – сказал он.

По словам парламентария, это сделано для систематизации информации, которая есть у государства, чтобы не брать каждый раз справки в поликлинике и доказывать факт вакцинации.

Здесь будет информация и о том, кто привился, и о том, кто это не сделал, с указанием причин. Никакой дополнительной ответственности не предусматривается, права тех, кто отказался от вакцинации, не нарушаются. Будут работать те же механизмы, что и сегодня. Просто появится открытая система, которой удобнее пользоваться медицинским работникам.
Алексей Куринный
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

В большей степени нововведение необходимо, чтобы врачи понимали, какие прививки у пациента сделаны или не сделаны и по каким причинам. Было ли это желание гражданина или медицинский отвод.

"По большому счету это никак не нарушает и не меняет ту правовую конструкцию, которая существует сегодня", – добавил Алексей Куринный.

"Осложнения у непривитого возрастают кратно"

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко сказал в беседе с Москвой 24, что в нынешнем варианте формат регистра не соответствует его заявленным целям.

Говорится, что регистр будет обезличенным. В этом случае я не понимаю смысла обезличенных регистров. Считаю, что врач должен разъяснять необходимость вакцинации, показывать ее положительные результаты на популяции в целом при развитии инфекционных заболеваний. Чем в этом поможет регистр? Я полагаю, что это форма контроля.
Алексей Старченко
член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в разговоре с Москвой 24 отметила, что создание регистра должно стать плюсом для врача.

"Он сможет посмотреть, делалась ли та или иная прививка при каком-то заболевании. Также, возможно, это приведет к дополнительной маршрутизации для тех, кто не проходит вакцинацию", – сказала она.

При этом эксперт признала, что заставить взрослого человека делать прививку практически невозможно.

"Можно только дать знания, рассказать еще в школе, для чего это нужно, показать результаты вакцинации и то, к чему приводит решение отказаться от нее", – добавила Вострикова.

Прививки – это не зло, а очень полезная инициатива, которая не дает детям заболевать, в том числе раком. В частности, речь о вакцинации от вируса папилломы человека, который может приводить к онкологическим заболеваниям.
Ольга Вострикова
председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре

Как отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, существует национальный календарь прививок для детей, регламентированный приказом Минздрава.

"В последнее время он расширился, в него добавились новые вакцины. Это позволяет создать популяционный иммунитет, чтобы дети в своем кругу меньше болели. В школе и дошкольных учреждениях это берет на себя государство", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.

Для взрослых же существует календарь ревакцинации. Но в отличие от детей, после того как ребенок переходит во взрослую поликлинику, контроль за ревакцинацией ложится на самого человека, добавил эксперт.

Также, по его словам, существует обязательный пул болезней, от которых нужно прививаться. В их числе краснуха, корь, ветряная оспа, ротавирусная инфекция, полиомиелит и дифтерия.

Человек имеет право отказаться, но должен понимать: осложнения болезни у непривитого возрастают кратно. И он может заболеть, и ребенок рискует пострадать. Чем больше непривитых детей, тем выше вероятность, что заболеют и они, и привитые, потому что популяционный иммунитет снижается. Инфекция будет передаваться.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Кондрахин предупредил, что абсолютным противопоказанием к вакцинации считается хотя бы однократная аллергическая реакция на прививку или ее компонент. Например, на куриный белок, который используется при производстве вакцины от гриппа. В таких случаях альтернативы не существует.

"Временные противопоказания: недавно перенесенная болезнь, текущее заболевание, онкология в стадии обострения. Боязнь или нежелание – это не медицинские противопоказания, а эмоциональный момент", – сказал эксперт.

Он напомнил, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу. В первую очередь вакцинация придумана от тех болезней, против которых нет лечения.

"Есть только антитела, которые вырабатывает организм, и если не прививаться, процесс прекратится. Пример – COVID-19: организм не был готов к новой инфекции, и мы получили то, что получили", – добавил терапевт.

Привитый человек переносит болезнь в более легкой форме, а инкубационный период у него сокращается. Непривитые же, напротив, тяжело болеют, нередко с летальным исходом, при этом служат источником распространения инфекции, заключил Кондрахин.

