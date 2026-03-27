Врач Жемчугов: прививку от ВПЧ оптимально делать до 12 лет

Минздрав включил тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) в программу первого этапа диспансеризации. Чем он опасен и и когда стоит прививаться, расскажет Москва 24.

Важный шаг

Россиянки смогут проходить тестирование на ВПЧ высокого канцерогенного риска на первом этапе диспансеризации. Это предусмотрено новыми рекомендациями Минздрава по оценке репродуктивного здоровья.

Согласно документу, анализ, позволяющий оценить риск развития онкологических заболеваний, будут проводить женщинам в возрасте от 21 до 49 лет раз в 5 лет. При положительном результате периодичность увеличат до одного раза в год.

Также ведомство уточнило порядок проведения жидкостного цитологического исследования микропрепарата шейки матки. Анализ позволяет обнаружить аномальные изменения на ранней стадии, от воспаления до предраковых состояний и рака. Теперь его будут назначать ежегодно при положительном тесте на ВПЧ. Прежде цитологию проводили реже: раз в 3 года для женщин 21–29 лет и раз в 5 лет для пациенток 30–49 лет.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов рассказывал, что вакцинацию против ВПЧ планируется включить в национальный календарь прививок к 2027 году. Таким образом, процедура станет бесплатной для россиян. По словам эксперта, это важный шаг в профилактике онкологических заболеваний, поэтому довести эту работу до конца необходимо без задержек.

При этом ранее Минздрав одобрил применение первой российской вакцины от ВПЧ для подростков 9–17 лет. Создатели препарата подчеркнули, что во время исследований разработка показала хорошую переносимость, а ее эффективность и безопасность сопоставимы с зарубежным четырехвалентным аналогом.

Основные опасности

Вирус папилломы человека имеет множество видов, вызывающих разные заболевания, отметил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в разговоре с Москвой 24.

"Папилломы появляются при заражении некоторыми его типами, но существуют и более опасные разновидности. В частности, они могут вызывать воспалительные процессы в половых органах и – самое серьезное – развитие рака шейки матки", – сказал эксперт.





Вадим Покровский эпидемиолог и инфекционист Существует ошибочное мнение, что вирус опасен только для женщин. Однако он передается половым путем и вызывает также рак полового органа у мужчин. Именно поэтому сейчас рекомендуется прививаться до начала половой жизни.

По мнению специалиста, женщины, у которых обнаружат инфицирование опасными типами, будут регулярно проходить обследования и приступать к лечению заболеваний, вызванных папилломавирусом, как можно раньше.

В свою очередь, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов подчеркнул эффективность вакцинации от ВПЧ. В пример он привел Австралию, где этот процесс начат давно, и за счет этого удалось значительно снизить заболеваемость опухолями.

"Каждый человек должен сам принять решение, вакцинироваться или нет. Лечить вирус, как правило, бессмысленно: погубить его практически нечем, а процесс будет тяжелее, чем ожидание возможных последствий", – отметил специалист в беседе с Москвой 24.

В то же время Жемчугов обратил внимание, что наличие вируса – это не 100-процентная гарантия развития опухоли. На вероятность влияют такие факторы, как образ жизни, сопутствующие инфекции и гормональные нарушения.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Вакцины существуют – как западные, так и недавно появившиеся отечественные. Планируется включить процедуру в календарь прививок. Как я понимаю, вакцинировать девочек, а также мальчиков (как потенциальных переносчиков) будут где-то в возрасте до 12 лет, до начала половой жизни.

По словам эксперта, если анализ на ВПЧ у взрослого человека показал положительный результат, повлиять на ситуацию уже нельзя – специфического лечения не существует. В то же время тестирование имеет смысл для детей: при отрицательном результате можно своевременно провести вакцинацию и предотвратить заражение в будущем.

Кроме того, врач-терапевт Злата Костогрыз рассказала телеканалу Москва 24, что даже при уже существующей инфекции вакцинация предупреждает заражение другими штаммами. По ее словам, прививку рекомендовано делать с 9 лет, при этом оптимальным она назвала возраст от 9 до 14 лет.

