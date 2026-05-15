Журналистка Гудин: делегация США выкинула все, что ей выдали в Китае

Члены американской делегации, прибывшие в Пекин вместе с президентом США Дональдом Трампом, перед вылетом домой выкинули все вещи, которые им подарили местные чиновники. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналистку из пула Белого дома Эмили Гудин.

"Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники <...> и выбросил в мусорный бак у подножия трапа", – отметила она.

По словам журналистки, проносить вещи из КНР на борт самолета запретили.

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

14-го числа американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продолжались более двух часов. Во время встречи китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

15 мая Трампа проводили из Китая. Перед посадкой на борт Air Force One он сделал прощальный жест рукой, а после его захода внутрь раздались крики "Прощайте!".

