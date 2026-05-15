Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 18:46

Общество

ВОЗ понизила до 10 число случаев заражения хантавирусом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) понизила до 10 число случаев заражения хантавирусом, связанных со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На сегодняшний день ВОЗ уведомили о 10 случаях заболевания, включая три летальных исхода", – приводит его слова ТАСС.

По словам главы ВОЗ, это 8 человек с лабораторно подтвержденной инфекцией вирусом Андес и 2 с вероятным диагнозом. При этом число случаев заражения еще может корректироваться в сторону как повышения, так и понижения.

В свою очередь, национальный комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда определил хантавирусную инфекцию в разряд опасных. По данным The Nation, в связи с этим был введен обязательный 42-дневный карантин для возможных контактировавших с носителем инфекции.

Гендиректор департамента по контролю и профилактике заболеваний Монтиен Кханасават указал, что штамм "Андес", вызвавший вспышку на лайнере, не мутировал таким образом, чтобы облегчить передачу инфекции. Таиланд сталкивается с низким уровнем риска, однако наблюдение остается необходимой профилактической мерой.

Вместе с тем главный санитарный врач Канады Джосс Реймер сообщила, что врачи сейчас следят за состоянием еще 26 человек, которые находились на борту самолета с пассажиром с подтвержденным хантавирусом. В целом риск распространения вируса по-прежнему оценивается как низкий.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на лайнере MV Hondius в мае. Сперва в ВОЗ утверждали, что удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие были либо пассажирами, либо членами экипажа судна.

Ученые считают, что 19 мая может стать ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы лайнера. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации в инфекцией.

СМИ: мутации хантавируса не представляют угрозы

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика