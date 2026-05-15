В Росгосцирке назвали профессиональными действия пострадавшего от львицы дрессировщика

Дрессировщик Павел Забелкин, который получил травму во время кормления львицы во Владимире, действовал по инструкциям. Об этом в беседе с ТАСС заявил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

"Павел Забелкин – настоящий профессионал, который не растерялся и действовал согласно всем инструкциям", – отметил Беляков.

По его словам, в работе дрессировщика важно соблюдение повышенных мер предосторожности и техники безопасности. Животные могут случайно задеть или поцарапать наставника. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем важно проявлять повышенное внимание.

Президент Ассоциации передвижных цирков России Роман Коробко отмечал, что произошедшее – стандартная ситуация и пострадавшему ничего не угрожает. Он также описал дрессировщика как опытного и хорошо выполняющего свою работу.

Лев напал на дрессировщика в передвижном цирке во Владимире 15 мая. Сперва сообщалось, что мужчину госпитализировали с царапинами на предплечье. Следственный комитет начал проверку после происшествия.