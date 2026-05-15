Росздравнадзор: задержка поставок лекарств в аптеках связана с логистическими проблемами

Задержки с поставкой лекарств в аптеках происходят в основном из-за логистических проблем. При этом стойкого отсутствия каких-либо препаратов в доступе нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Эти периодически появляющиеся информационные сообщения о том, что в каком-то субъекте не хватает определенного лекарственного препарата – причем, его, бывает, не хватает либо в стационарном сегменте, либо в аптечном – как правило, это связано только с логистическими цепочками", – цитирует ее ТАСС.

По словам главы ведомства, иногда появляются вопросы о том, что не отпускается препарат или не продается лекарство рецептурного отпуска в аптеках. Такие ситуации могут быть связаны с обязательным применением в условиях стационара. Подобные препараты не всегда могут продаваться в аптеках, добавила Самойлова.

Ранее Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки. Он начнется с 1 сентября 2026 года и продлится до 2029-го.

Эксперимент охватит сельские районы, где нет аптек, медицинских учреждений и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией. К продаже в таких объектах будут доступны не только популярные средства, но и под заказ.

