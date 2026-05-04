Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 15:25

Политика

В Госдуме призвали регионы подключаться к эксперименту с передвижными аптеками

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Фракция партии "Единая Россия" в Госдуме выступила с призывом активнее подключать российские регионы к участию в эксперименте с передвижными аптеками, который стартует в сентябре. Желание присоединиться к нему уже изъявили 11 субъектов РФ, говорится в сообщении в телеграм-канале фракции.

Закон предусматривает, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. В рамках проекта аптеки начнут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно вести в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки.

В мобильных аптечных пунктах запретят продавать препараты, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также их прекурсоры. Под ограничения также попадут лекарства предметно-количественного учета, иммунобиологические препараты, средства с содержанием спирта более 25% и те, что требуют хранения при температуре ниже 15 градусов.

Кроме того, в документе впервые четко прописали, что мобильная аптека – является автотранспортом с отдельной кабиной водителя, который принадлежит аптеке на праве собственности и оснащен оборудованием для автономной работы. Примечательно, что в эксперименте сможет принять участие любой субъект РФ, за исключением городов федерального значения.

Ранее российский кабмин утвердил новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). К ним относятся препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией.

Обновленный перечень содержит 206 позиций, включая жизненно необходимые лекарственные средства, вакцины из национального календаря прививок, препараты крови и кровезаменители, а также средства для терапии особо опасных инфекций.

