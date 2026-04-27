Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств

Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.

Он напомнил, что к СЗЛС относятся препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией.

В обновленный список включены 206 наименований. Среди них – лекарства из списка жизненно важных, вакцины, входящие в нацкалендарь профилактических прививок, препараты крови и кровезаменители, препараты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и болезней, представляющих опасность для окружающих.

Премьер-министр заверил, что в стране продолжат повышать долю собственных разработок и расширять возможности российской фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок лекарств в аптеки и больницы, а также укрепить технологический суверенитет. От этого, по его словам, зависит качество жизни россиян.

Вместе с тем в России расширили перечень медизделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". С 1 сентября это коснется упаковки шприцев, медицинских салфеток, пробирок, масок, воздухоочистителей и других товаров.