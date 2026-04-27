27 апреля, 09:41

Общество

Росздравнадзор опроверг нехватку антирезусного иммуноглобулина

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi​

Более 47 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина находятся в гражданском обороте в России, что свидетельствует о достаточных запасах. В ближайшее время около 45 тысяч упаковок препарата поступят в регионы, заявили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Так надзорное ведомство прокомментировало информацию в СМИ о том, что в 75 субъектах страны в аптеках нет антирезусного иммуноглобулина, который жизненно необходим некоторым беременным. В аптеках других регионов РФ якобы числится только 1 упаковка лекарства.

В Росздравнадзоре уточнили, что лекарство стабильно поставляется на отечественный рынок. Общее количество препарата в этом году уже составило 53% от объема ввода в 2025-м.

Лекарство относится к категории госпитальных, его закупка происходит напрямую медучреждениями без участия аптек для использования в дневных и акушерских стационарах с целью наблюдения за состоянием пациента после введения, которое проводится бесплатно в рамках программы госгарантий.

"При возникновении проблем с лекарственным обеспечением рекомендуем обращаться на горячую линию Росздравнадзора или в свою страховую медицинскую организацию", – уточнили в ведомстве.

Ранее российский Минздрав сформировал обновленный перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), производство которых должно быть локализовано в стране. Список, в котором 206 позиций, разделен на 2 части: в первую включен 61 препарат, а во вторую – 145.

"Новости дня": в Москве стали производить больше вакцин и сывороток

