Терапевт Чернышева посоветовала москвичам выходить гулять в дождь

Столицу ждут дожди и заметное похолодание: после аномальной жары температура упадет до плюс 17–22 после праздников, сообщили синоптики. Как пережить этот период без вреда для здоровья и что делать с посадками – в материале Москвы 24.

"Ни дня без осадков"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди и грозы ждут жителей столицы в длинные выходные в честь Дня России, сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в разговоре с Москвой 24. При этом, по его словам, сами осадки будут кратковременными и не слишком обильными.

"Температура воздуха в пятницу (12 июня. – Прим. ред.) составит плюс 28–33 градуса, в субботу – плюс 26–31. С воскресенья начнется более заметное похолодание. Дожди сохранятся, но обойдется без гроз, воздух прогреется до 19–24 градусов", – сказал он.

Однако после праздников температура опустится до 17–22 из-за периода холодного вторжения. Продлится он практически до конца следующей рабочей недели, предупредил Ильин.



(15 июня. – Прим. ред.) можно ожидать прояснения, а во вторник-среду станет преобладать пасмурная погода с умеренными, долгими осадками. Самые сильные, возможно, пройдут во вторник.

Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Без дождей практически не окажется ни дня. В понедельникможно ожидать прояснения, а во вторник-среду станет преобладать пасмурная погода с умеренными, долгими осадками. Самые сильные, возможно, пройдут во вторник.

Кроме того, в ближайшее время ожидается понижение атмосферного давления. По словам Ильина, 14 июня оно упадет до 740 мм ртутного столба, 15-го опустится до 738, а 16-го – до 735–737. При этом со среды, 17 июня, начнется медленный рост, а к норме в 745–749 мм показатели приблизятся 19–20-го числа.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из‑за прогнозируемых гроз. Действие предупреждения продлится до 21:00 12 июня. Дополнительно в столице введен оранжевый уровень опасности до 18:00 11 июня в связи с сохраняющейся жарой.

"На улицу даже в дождь"

В период дождей резко снижается атмосферное давление и уменьшается количество кислорода в воздухе, что ощущается пациентами с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

"В такое время тяжело астматикам, гипертоникам и гипотоникам, поскольку погода провоцирует скачки артериального давления и обострение легочных заболеваний. Люди могут чувствовать одышку, слабость, сердцебиение и головные боли", – подчеркнула специалист.

Метеочувствительные тоже не очень хорошо переносят перемену погоды – они могут ощущать головные боли, головокружение, слабость и боли в суставах. В непростой для организма период особенно важно не забывать про таблетки, назначенные врачом, напомнила Чернышева.

"Необходимо ежедневно выходить на улицу, даже если дождь: взять зонт, надеть непромокаемую обувь. В уличном воздухе всегда больше кислорода, дефицит которого надо восполнить", – добавила она.





Надежда Чернышева врач-терапевт Также важна утренняя легкая зарядка без перенапряжения, помогающая активизировать мышцы и кровоток, дать больше притока кислорода к внутренним органам. Стоит как можно чаще проветривать помещение (худший вариант – плотно закрыть все окна). Если есть кондиционер со специальным режимом по уменьшению влажности – пользоваться им, чтобы осушать воздух.

В числе опасностей затяжных дождей терапевт назвала сырость в помещении, из-за чего возникает большой риск возникновения патогенных (плесневых) грибов. В такую погоду они хорошо размножаются, что грозит грибковым заболеванием. Также сырая погода плохо сказывается на иммунитете, поэтому возрастает риск простуды, резюмировала Чернышева.

При этом, если садоводы вдруг беспокоятся о своем урожае из-за смены погоды, тревожиться не стоит. Обильный дождь не просто не навредит, а, наоборот, даже пойдет на пользу, рассказал Москве 24 биолог, агроном Михаил Воробьев.

"Стояла жаркая погода, земля уже достаточно высохла. Растений, которым такое количество дождей противопоказано, практически нет. Пока нет осадков, посадки нужно очень активно поливать и мульчировать, чтобы почва не пересыхала", – пояснил он.





Михаил Воробьев биолог, агроном Однако в дождливые дни любые обработки пестицидами (инсектицидами, фунгицидами, гербицидами, моллюскоцидами) нужно отложить. Должны быть один-два сухих дня, чтобы вещества подействовали, в противном случае они окажутся смыты осадками.

Если пестициды вместо растений окажутся на земле, они могут негативно повлиять на ее обитателей. Таким образом, погибнут не только вредоносные грибы и бактерии, но и масса полезных живых существ вроде дождевых червей и жужелицы, заключил Воробьев.

