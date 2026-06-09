Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гроз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за прогнозируемых гроз. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 среды, 10 июня, до 21:00 пятницы, 12 июня. В этот период в отдельных районах области днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Ранее москвичей и гостей города предупредили о грозе и сильном ветре до 20:00 9 июня. В связи с непогодой рекомендуется соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, а также не оставлять детей без присмотра.

При этом в ближайшие дни в столице ожидается жара до 27–32 градусов. В ночное время температура будет опускаться до 15–20 градусов. На фоне этого в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности. В Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим.