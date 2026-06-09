Гроза и сильный ветер сохранятся в Москве до вечера 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза и сильный ветер сохранятся в Москве до 20:00 9 июня. Об этом предупредил в МАХ столичный комплекс городского хозяйства.

Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

На фоне непогоды жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать осторожность. Не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, а также оставлять детей без присмотра. Важно обходить рекламные щиты и другие неустойчивые конструкции.

В столичном главке МЧС напомнили, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.

В ближайшие дни в столице ожидается жара до 27–32 градусов тепла. В ночное время температура будет опускаться до 15–20 градусов. В связи с этим до 18:00 11 июня в городе действует оранжевый уровень опасности.

При этом со среды, 10 июня, и до выходных синоптики также прогнозируют дожди с грозами, в том числе ливневого характера.