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09 июня, 08:45

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности продлен в столице из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве на сутки из-за сильной жары, сообщил Гидрометцентр РФ.

Ранее сообщалось, что аналогичный уровень опасности действовал до 18:00 10 июня, но теперь его действие продлили до 18:00 11 июня. Ожидается, что в дневные часы максимальная температура воздуха в столице составит от 30 до 32 градусов.

Жара в столичном регионе сохранится минимум до 13 июня. Например, 12 июня, в День России, также ожидается до 32 градусов тепла.

На фоне такой погоды в Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим. При этом ночные температуры в самой столице могут достигнуть 15–20 градусов.

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