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08 июня, 10:08

Общество

Температура поднимется до 32 градусов в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве на этой неделе днем потеплеет до 27–32 градусов, а ночью – до 15–20 градусов. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в столичный регион пришла летняя погода с высокими температурами, а также дождями и грозами.

"Со среды (10 июня. – Прим. ред.) и до выходных (13–14 июня. – Прим. ред.) можно ждать дождей с грозами. В том числе дождей ливневого характера. Порывы ветра во время грозы будут составлять 9–14 метров в секунду", – сказал Ильин.

Атмосферное давление существенно меняться не будет. С 10 июня оно будет находиться в пределах 748–750 миллиметров ртутного столба.

В Москве в понедельник, 8 июня, ожидаются гроза и порывистый ветер. Непогода прогнозируется во второй половине дня, тогда как в первой будет переменная облачность и без осадков.

Прогнозируется северо-западный, северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать 10–15 метров в секунду.

"Утро": скорость ветра в столице 8 июня составит 3–10 м/с

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