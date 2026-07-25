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Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

"Для нас есть главное условие – мы должны достичь своих целей", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены российской стороной два года назад и остаются понятными и последовательными. По его словам, конфликт может завершиться "до конца суток", если киевский режим примет соответствующие решения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары ВСУ по мирному населению Кирова и Запорожской области являются бесчеловечным преступлением, и предупредила, что Киев, его западные кураторы и спонсоры "жестоко поплатятся" за каждое преступление. Она также призвала международные организации и СМИ не молчать о произошедшем.

В ночь на 24 июля ракетная атака на предприятие в Кирове унесла жизни шестерых человек, еще 26 пострадали. Глава региона выразил соболезнования и пообещал финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим.

25 июля под удар попала базы отдыха в Кирилловке Запорожской области. Число жертв там достигло 12 человек, 19 ранены. В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура, а СК РФ возбудил уголовное дело.