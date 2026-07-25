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25 июля, 19:50

Спорт

"Зенит" одержал победу над "Акроном" со счетом 5:0 в первом туре РПЛ

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Солидарность-Арене" в Самаре.

Дубль оформил футболист "Зенита" Александр Соболев, забивший на 7-й и 18-й минутах. Еще по одному мячу забили Густаво Мантуан на 34-й минуте, Джон Джон на 78-й и Фелипе Аугусто на 84-й. Для Аугусто, который перешел в "Зенит" летом, этот гол стал первым в официальном матче за петербургский клуб.

Соболев забил девятый мяч в РПЛ в 2026 году и сравнялся по этому показателю с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой. При этом форвард впервые за 447 дней оформил дубль в чемпионате России. В последний раз он забивал дважды 4 мая 2025 года в домашнем матче против "Нижнего Новгорода".

В следующем туре "Зенит", являющийся действующим чемпионом России, 2 августа сыграет на выезде с "Оренбургом".

Ранее в матче первого тура РПЛ московский ЦСКА обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 на "ВЭБ-Арене". Нападающий гостей Чинонсо Оффор открыл счет на 35-й секунде, установив рекорд скорости гола в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России.

ЦСКА сравнял счет на 36-й минуте, а на 33-й автогол Андерсона принес победу армейцам. Еще по одному голу у обеих команд отменили после VAR.

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