Путин подписал закон о поддержке "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Владимир Путин утвердил закон, направленный на поддержку "Почты России" и предусматривающий создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, "Почта России" сформирует электронную систему для приема и доставки юридически важных сообщений. Госорганы, органы местного самоуправления, компании с госучастием и Центробанк РФ начнут отправлять уведомления, извещения и требования через личный кабинет на "Госуслугах" и региональных порталах.

Сообщения будет считаться доставленным при условии, если адресат зашел в личный кабинет в течение 7 дней после его размещения. При отсутствии технической возможности документ отправят в бумажном виде.

Для всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей на "Госуслугах" появятся электронные почтовые ящики, за использование которых будет взиматься ежемесячная плата.

Кроме того, документом запрещается банкам взимать комиссию за прием организациями федеральной почтовой связи платы за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства платежа.

Вместе с тем, по закону, "Почта России" сможет поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и ИП.

Более того, документом регулируется применение абонентских почтовых шкафов в многоквартирных домах. Доставку в них смогут производить управляющие организации, ресурсоснабжающие компании, "Почта России" и другие операторы связи по решению собрания собственников.

Закон начнет действовать с 1 марта 2027 года, а положения об электронной почтовой системе, доставке платежных документов через "Госуслуги" и некоторые другие нормы вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Помимо этого, он указал, что профильные комитеты ГД должны оперативно высказать свои позиции по данному вопросу.