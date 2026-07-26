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26 июля, 17:43

Политика

Путин ввел наказание за нарушения при выдаче сим-карт иностранцам

Фото: 123RF.соm/cajadorada

Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в соглашение заведомо ложной информации об устройстве. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 274.6. Согласно ей, наказание наступит, если продавец сим-карты оформил договор с иностранцем или лицом без гражданства, не указав идентификатор пользовательского оборудования, в котором будет использоваться сим-карта, либо вписал заведомо недостоверный IMEI-код, и при этом в течение года уже дважды привлекался за это к административной ответственности либо уже имеет судимость.

Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 180 часов, исправительные работы на срок до 6 месяцев, ограничение свободы до 1 года, принудительные работы до 1 года, арест до 2 месяцев или лишение свободы до 1 года.

Также документ ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и других сообщений. Максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который исключает возможность получения гражданства РФ или вида на жительство для мигрантов, имеющих непогашенную или неснятую судимость за любые преступления. Выдача разрешительных документов будет приостановлена независимо от тяжести и места совершения преступления. Уже выданные разрешения при появлении судимости аннулируют.

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