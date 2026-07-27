Два человека погибли в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону погибли два человека и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его словам, среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Медицинская помощь была оказана всем раненым: одному человеку с легкими травмами – на месте, четверых доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Глава региона также отметил, что падение беспилотников вызвало возгорания в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Кроме того, очаги пожара возникли на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домовладений.

Почти все возгорания были оперативно ликвидированы, в настоящее время спасатели тушат оставшийся пожар на площади 400 квадратных метров. Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что многоквартирный дом в Пролетарском районе получил повреждения в результате воздушной атаки со стороны Украины. По его словам, для жителей пострадавшего здания уже разворачивают пункт временного размещения с необходимой инфраструктурой.

Кроме того, в месту происшествия доставлены автобусы, которые временно послужат пунктами обогрева для эвакуированных граждан.