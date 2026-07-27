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27 июля, 18:03

Туризм

Черногория введет визы для россиян с 1 ноября

Фото: 123RF.com/bayazed

Черногория введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября 2026 года. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Правительство республики приняло соответствующее решение 23 июля, дополнив постановление о визовом режиме. В МИД Черногории подчеркнули, что данная мера принята для полной синхронизации визовой политики страны с политикой Евросоюза.

Ранее в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Россияне могут подать заявления на основные категории виз.

Консульский сбор един и составляет 35 евро. При этом пока туристам из России для коротких поездок до 30 дней виза не нужна.

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