Двое россиян пропали в Паттайе после сообщения о слежке через iPhone

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В таиландском курортном городе Паттайя пропали 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман, рассказали ТАСС в городском полицейском участке.

По словам матери пропавших, утром 26 июля они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Проживающие в Паттайе российские соотечественники также приступили к поискам, координируя усилия в соцсетях.

Семья переехала из Тюмени в Таиланд около пяти лет назад. По данным SHOT, брат и сестра выехали из дома примерно в 04:00 по местному времени. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их отъезд, однако спустя несколько минут связь оборвалась.

Незадолго до исчезновения девушка рассказала матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания. Она призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит. В 04:26 с ее телефона пришло единственное сообщение "Urgent!" ("Срочно!" – Прим. ред.). Почти одновременно с этим смартфон передал последнюю геолокацию примерно в 200 метрах от дома.

Мать подростков уже обратилась в полицию Паттайи. Родственники проверяют записи с камер, обзванивают больницы и просят всех, кто мог видеть Диану и Романа или их мотоцикл, сообщить любую информацию.

Ранее в Турции нашли живым 58-летнего мужчину, которого родственники объявили пропавшим без вести. В ходе поисковой операции он был обнаружен в помещении для хранения ритуальных принадлежностей, он находился внутри пустого гроба. Как он там оказался, в настоящий момент неизвестно.

