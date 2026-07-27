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27 июля, 19:04

Происшествия

Wildberries предоставит пострадавшим от атак БПЛА продавцам бонусы на продвижение

Фото: depositphotos/stasokulov

Продавцам Wildberries с небольшим оборотом, чьи товары и работа пострадали из-за атак беспилотников на логистические центры компании, начислят специальные промобонусы. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Уточняется, что бонусы позволят оплатить до 90% стоимости продвижения товаров через рекламную экосистему маркетплейса.

Инициатива стала частью комплекса мер по поддержке продавцов на торговой площадке. Таким образом, предприниматели смогут сохранить эффективность рекламных кампаний и удерживать позиции в выдаче без дополнительных затрат.

Промобонусы продавцы смогут списать в личных кабинетах "WB Продвижение" и "WB Медиа". Так они продолжат продвигать свои товары и готовиться к осеннему сезону, уточнили в компании. Информация о количестве бонусов и сроке их действия содержится в разделе "Мои задания".

Атаки на логоцентры WB произошли в разных городах России. В ночь на 18 июля вражеские дроны ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали логцентры в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, они загорелись.

В ночь на 24 июля пожар возник в логистическом центре Wildberries в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Компания также объявила о приостановке работы двух логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

25 июля приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, а 27 июля – в удмуртском Сарапуле.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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