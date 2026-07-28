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00:06

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт возвращается к штатному режиму работы. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации.

Временные ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе Внуково вечером 27 июля. Авиагавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

25 июля аналогичные меры безопасности вводились в аэропорту Жуковский. Спустя некоторое время ограничения сняли и аэропорт продолжил принимать и отправлять рейсы.

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