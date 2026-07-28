Собянин сообщил об отражении атаки уже 33 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО отразили атаку еще 11 беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО уничтожили еще десять дронов, которые летели в сторону Москвы. Всего с полуночи над столичным регионом было перехвачено уже 33 беспилотника.

В связи с попыткой атаки БПЛА временные ограничения действуют в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными службами, тогда как Домодедово полностью закрыт на прием и выпуск самолетов.