Собянин: средства ПВО сбили еще 28 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО уничтожили еще 28 вражеских дронов на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще 12 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Всего с полуночи над территорией столичного региона было перехвачено уже 73 беспилотника.

На фоне угрозы БПЛА ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными службами, тогда как Домодедово полностью закрыт на прием и выпуск самолетов.