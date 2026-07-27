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27 июля, 11:27

Происшествия

Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке

Фото: МАХ/"Следком Запорожской области"

Пять детей погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базе отдыха в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает RT со ссылкой на телеграм-канал главы региона.

"Пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки", – написал он.

Атаке подверглись туристические базы в населенном пункте Кирилловка Мелитопольского округа. В результате обстрела одну из пострадавших девочек госпитализировали в тяжелом состоянии. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи.

Следственный комитет квалифицировал атаку как теракт. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник охарактеризовал случившееся как военное преступление. По его словам, министерство намерено представить доказательства произошедшего на международном уровне.

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