Четыре мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Горловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре мирных жителя Горловки погибли в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава города Иван Приходько.

"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. <...> Соболезнования родным и близким", – написал Приходько в MAX.

При этом ранее глава города сообщил, что семь мирных жителей получили ранения. Он добавил, что вследствие удара украинского дрона было повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий, также удар пришелся на пассажирский автобус.

До этого атаке подверглось предприятие в Кирове. Ракетный удар ВСУ в ночь на 24 июля унес жизни 6 человек, еще 26 пострадали.

На следующий день, 25 июля, ВСУ также нанесли удар по турбазам в Кирилловке Запорожской области. Число погибших в ходе разбора завалов выросло до 12, также пострадали 19 мирных жителей.