Тело погибшего российского альпиниста нашли на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели нашли российского альпиниста на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По состоянию на 14:20 по московскому времени спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела (три иностранца и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел", – заявили в ведомстве.

Ранее 27 июля стало известно об обнаружении тел трех альпинистов из Боснии и Герцеговины. Всего в группе, которая осуществляла восхождение на Эльбрус, было семь человек. Одни из них в какой-то момент спустился с горы и сообщил, что двоим участникам стало плохо на высоте 5 100 метров.

Спасатели обнаружили тела погибших, один из участников группы оказался жив. Поиски еще трех человек остановили из-за непогоды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.