Модель Ирину Шейк заметили на свидании с игроком НБА Девином Букером

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Модель Ирину Шейк заметили в ресторане в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, вместе с атакующим защитником клуба НБА "Финикс Санз" Девином Букером. Об этом сообщает портал Deuxmoi.

Журналисты отметили, что пара мило общалась за столиком. Баскетболиста запечатлели на выходе из заведения, а сама Шейк покинула ресторан через черный ход, чтобы избежать внимания папарацци. Букер является двукратным олимпийским чемпионом, у него были отношения с моделью Кендалл Дженнер.

Пользователи соцсетей активно обсуждают новую пару.

"Мне нравится, когда красивая женщина встречается с красивым мужчиной", "хорошо для него, что он ушел от нервотрепки с Кендалл", "Ирина великолепна!", "сначала Роналду, затем Том Брэди, теперь Девин Букер – у нее есть вкус", – прокомментировали пользовали в Сети.

Шейк пять лет встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду, пара рассталась в 2015 году. Сразу после этого у модели завязались отношения с актером и режиссером Брэдли Купером. Они были вместе до 2019 года, в их союзе родилась дочь Лея.

Купер сейчас встречается с моделью Джиджи Хадид. Недавно в социальных сетях она показала кулон, где есть инициалы актера. Речь идет о золотой подвеске в форме жетона. На украшении можно рассмотреть G&B – это первые буквы имен Джиджи и Брэдли.