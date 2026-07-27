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27 июля, 16:17

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WSJ: ChatGPT учил пользователей изготавливать и использовать биооружие

ChatGPT учил пользователей изготавливать и использовать биооружие

Фото: 123RF.соm/arlettte

Нейросеть ChatGPT обучала пользователей создавать и использовать биологическое оружие, сообщает "Радио 1" со ссылкой на WSJ.

В начале 2026 года в запросах к искусственному интеллекту (ИИ) стали чаще появляться просьбы рассказать о способах распыления патогенных микроорганизмов, чтобы получить смертоносный туман. Помимо этого, один из пользователей хотел узнать, как приготовить рицин – это яд, который запрещен международными соглашениями.

Также ИИ объяснял, как применить ядовитые вещества, как изготовить напалм или увеличить заразность кори.

По оценке биологов, проанализировавших ответы ChatGPT, они отличались "смертельной точностью". В компании OpenAI отметили, что инструкции были настолько понятными, что с ними мог справиться даже школьник.

Компания блокировала учетные записи пользователей, задававших подобные вопросы, однако правоохранительные органы, в том числе ФБР, не стали предъявлять этим людям претензии.

Ранее в открытом доступе оказались диалоги пользователей чат-бота DeepSeek, включая такие сообщения, как личные и рабочие. Причиной утечки стала индексация поисковой системой публичных ссылок на чаты. Такие страницы пользователи создавали самостоятельно, чтобы передавать информацию третьим лицам.

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