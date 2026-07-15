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15 июля, 13:52

Технологии

Голикова призвала не бояться ИИ и учиться им пользоваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Распространение технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни не должно вызывать страх. Необходимо научиться ими правильно пользоваться, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе посещения РЭУ имени Г. В. Плеханова.

"То, что экономика смешивается с медициной, а искусственный интеллект все больше приходит в наш дом, в этом нет ничего страшного. Просто надо этим правильно пользоваться и правильно управлять", – передает ее слова ТАСС.

Политик отметила, что развитие нейросетей открывает новые возможности для ученых и студентов. По ее словам, будущее РФ напрямую зависит от навыков граждан, в том числе их цифровых компетенций.

Ранее проведенное исследование показало, что 61% россиян в той или иной степени доверяют ИИ. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. При этом молодежь в возрасте 18–24 лет показала наиболее высокий уровень полного доверия к ИИ, а россияне старше 45 чаще всего проявляют осторожность.

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